農委會將在8月1日升格「農業部」首任部長則由農委會主委陳吉仲續任，引發熱議。前立委郭正亮表示，副總統賴清德換不了陳吉仲，因為是總統蔡英文留下的背後靈。

郭正亮今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文的圈子真的是小，賴清德的圈子則恐怕都是新潮流。這到選舉後期，會有一些問題出現。

郭正亮接著指出，因為賴清德看起來很專斷，比如更生人不能參選黨公職，這就非常專斷。在決策上，他基本上沒有跟人家討論。美國的「疑賴論」，就是跟這個有關係。專斷就做了某些選舉發言，至於有關兩岸的發言，照理講，有關台美中的發言，是要大家討論的，尤其現在又是民進黨執政，表示他的國安團隊根本沒有進來看，所以常常會突然出手，這確實是賴清德的問題

郭正亮表示，關於陳吉仲，是賴清德不能處裡的。賴清德此次參選總統，兩岸是他自己的問題。民進黨執政的包袱，這就是總統蔡英文留下的背後靈。他不相信賴清德會喜歡陳吉仲，可是不能換他；比如經濟部長王美花、衛福部長薛瑞元、外交部長吳釗燮能換嗎？這都成為賴清德的包袱。