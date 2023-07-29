「2023北海潮與火」將於8月12日登場，今年活動以「青農」為主題，展現新世代與永續傳承之概念，將於金山區中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園、朱銘美術館以及萬里區大鵬足湯公園四處同步開場。

新北市景觀處表示，今（29）日及8月5日晚上6時至8時30分，在朱銘美術館太極廣場進行青農分享會-五感體驗活動，現場自由報名免費參加，體驗活動的部分每家青農開放60組民眾報名體驗，歡迎有興趣的朋友闔家蒞臨、親身感受。

景觀處表示，今搶先體驗的首場活動以青農說故事的分享會方式進行，現場也備有他們平時的手作小物；另以劍舞榮獲「42屆法國明日馬戲節世界雜技競賽銅牌」與「太陽馬戲團特別獎」的行動藝術家蔡宏毅，同時也是即將成真火舞團的團長，將以一人劍舞帶來精采的火舞表演。

此外，朱銘美術館亦提供活動期間夏夜開館、免費入園以及於金山區藝文暨老人活動中心至美術館二地間免費接駁的貼心加值服務；「潮8-新北特有種」在地青農分享會與五感體驗活動內容請至「2023北海夜金閃閃－北海潮與火」活動官網查詢：https://www.2023northcoastlightfestival.com、接駁車資訊可上朱銘美術館臉書查詢。