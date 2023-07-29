北興國中師生合作研究「圖像式避識裝置」在全國科展大放異彩。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠（右）讚賞崇文國小作品「飛天遁地虎父子─貝氏虎甲蟲動物行為之探討」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市國中小在今年全國中小學科展中獲得團體組第2名。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市今年全國中小學科展大放異彩，榮獲團體獎第2名，北興國中「救從這裡來─圖像式避讓裝置效能之研究」用AI鏡頭辨識救護車行進方向，利於民車及早應變禮讓，消防人員也肯定創新有亮點，市長黃敏惠稱許嘉義市團隊在科學研究創新上有軟實力。

嘉義市政府教育處表示，全國中小學科展28日於基隆市頒獎，嘉義市榮獲團體獎第2名，崇文國小「飛天遁地虎父子─貝氏虎甲蟲動物行為之探討」榮獲國小組生物科第1名、北興國中拿到國中組生活與應用科學科（一）第2名、蘭潭國中獲得國中組生活與應用科學科（二）探究精神獎、康寧創新獎優等，輔仁中學國中部獲得國中組化學科聯發科技創造無限可能獎特優。

北興國中指出，獲獎作品「救從這裡來─圖像式避讓裝置效能之研究」，由沈奕成老師指導學生林宥余、蕭聿淇研究，主要是設計1種圖像式避讓裝置，運用AI鏡頭辨識、偵測救護車警笛的特定音頻，確認有救護車後，以圖像式的警示標誌提示救護車位置及避讓方向，能有效提高救護車通過車陣的效率，促進道路安全。

崇文國小學生游舒珈、李紫寧、黃詩蘊在溪邊遊玩時與甲蟲初遇，因為好奇而展開研究，由李宗來、廖建溢老師指導，探討貝氏虎甲蟲的捕食、繁殖、築穴巢行為，提出假說與實驗求證，印證生活即科學，科學即生活。

市長黃敏惠表示，孩子們透過科展創作更能學習到科學研究的方法與歷程，也從日常生活培養對科學的好奇心，進而主動探索、發揮創意及實驗操作，今年嘉義市拿到團體第2名，展現出嘉義市師生對科學研究創新的軟實力。

嘉市府教育處林立生指出，嘉義市辦理各項校內外科學教育活動，啟發科學素養，更鼓勵師生積極參加科展，市府並協助參展作品邀請專家學者指導、提供諮詢，結合理論、經驗及實務，提高學生的思考力、創造力與技術創新能力，在全國賽會中能拿到佳績，展現嘉義市的科學教育力。