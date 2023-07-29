台南市登革熱防治中心主任蘇世斌前往永康區替支援噴藥的第一線國軍弟兄及防疫人員加油打氣。（登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市今天新增28例登革熱確診，累積病例數已達642例。由於颱風過後各地都出現大量積水容器，成為病媒蚊孳生的溫床，200名衛生局人員也會同110名國軍化學兵，兵分6路在永康區、東區等疫情熱區展開室內噴藥行動。

登革熱防治中心表示，今天新增的確診病例中，永康區12例、東區6例、仁德區4例、安南區3例、歸仁區2例、北區1例，年齡介於9歲至84歲；其中，23例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地的戶內外化學防治作業等防疫措施。

隨著颱風過後天氣放晴，市府衛生局及環保局也抓緊腳步執行化學防治及社區孳清作業。市長黃偉哲表示，根據以往的經驗，颱風過後1到2周的病媒蚊指數都會急遽上升，請民眾把握時間，盡快巡視家戶內外環境，清除孳生源，杜絕病媒蚊孳生，防止登革熱疫情持續蔓延。

防治中心主任蘇世斌今天也特地前往永康區，替支援噴藥的第一線國軍弟兄及防疫人員加油打氣。他表示，國軍八軍團的弟兄，自今年6月28日第一次投入化學防治工作開始，至今已滿1個月。這些日子以來，不論平日還是假日、不管烈日當空或刮風下雨，他們都身著厚重的防護裝備、肩扛沉重噴槍，在防疫最前線努力奮戰，也因為他們的無私奉獻，才能在第一時間殲滅帶病毒的病媒蚊，保護更多市民免於受到登革熱的威脅。

不過，蘇世斌也籲請全體市民，共同配合市府的防疫措施，把握雨後7天的黃金孳清期，盡快巡視家戶內外，將積水容器清除，特別是常見的花盆、底盤、水桶、廢輪胎、防水帆布，或風災後可能因落葉堵塞的排水孔、天溝及易積水的頂樓、地下室等，請盡快將積水排除或投藥處理，避免孳生病媒蚊。