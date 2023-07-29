中信產險表示，投保旅行平安綜合險時，首先是確認旅平險是否含有「海外突發疾病」保障。通常旅平險的傷害醫療保險是保障旅途中因「意外」事故造成的傷害，例如在國外滑雪活動時，不慎摔倒骨折產生的醫療需求，即符合理賠給付範圍；若是因「自身身體不適」如水土不服引發腸胃炎，而非意外事故產生的醫療需求，投保時必須包含「海外突發疾病」才能獲得理賠。特別提醒，突發疾病係指「在保險生效前90天以內，未曾接受該疾病之診療者」，才符合海外突發疾病的定義。

第二點不要漏保是，中信產險說，要留意旅遊不便險的「行李損失」，一般是針對行李內「個人物品」遭受毀損或滅失才能理賠，如果是行李箱本身的毀損則非保障範圍。

第三點不要漏保是，中信產險表示，還要記得檢視「班機改降」的理賠規定，若原定降落的機場因為天候因素關閉，或是機上有人員身體不適，需要轉降至其他機場，該公司旅遊不便險均有理賠，即使班機改降是返回台灣亦在理賠範圍內。

中國信託產險進一步指出，該公司網路投保專區可免費提供「保費立即試算」，民眾可以多元選擇適合的方案，出發前一小時至中國信託產險網投專區，完成線上投保旅平險還能省荷包！

以日本五日遊為例，五天保費千元有找、僅需871元，即有1,000萬意外身故及失能保險保障、意外傷害醫療保險及海外突發疾病住院醫療保險各100萬、重大燒燙傷保險150萬及搭乘公共交通工具意外身故、失能保險金200萬元，以及個人旅行綜合險。其中個人旅行綜合險包含班機延誤保險、行李延誤保險、個人責任保險、旅行期間居家竊盜補償保險等共14項保障，相當於每天一百餘元即有千萬元的旅遊保險保障，只要年滿18歲即可加入會員辦理網路投保旅平險，操作僅需3分鐘，便利、環保且享有專屬優惠。