國民黨總統參選人侯友宜選情備受關注，近日侯辦與藍營小雞間的互動也引發討論，立委參選人、新北市議員葉元之透露，侯辦跟小雞的連接比較疏遠，連請立委參選人吃飯都還沒有。立委參選人、台北市議員徐巧芯表示，黨部跟侯辦常常覺得小雞跟別人比較好，「主要是別人可能有找，你們沒有，這是一個很大的差異」，且小雞會怕侯辦太忙不敢打擾，但只要侯有回頭找小雞幫忙，大家一定都會答應。

徐巧芯今(29日)在政論節目《新聞大白話》被問及侯辦真的沒有跟立委參選人吃過飯嗎？她苦笑著說，「是真的沒有」，很想幫侯辦說點話，但沒有就是沒有，這不能騙人。

徐巧芯表示，侯友宜如果有要小雞幫忙的地方，「我們都很願意」，黨部跟侯辦不要常常覺得小雞跟別人比較好，「主要是別人可能有找，你們沒有，這是一個很大的差異」。徐強調，國民黨提名侯友宜，一定是唯一支持侯友宜。

徐巧芯也說，侯友宜如果有需要小雞幫忙，大家都認識這麼久了，有很多管道跟方式可以去連結，像是地方活動可以一起出席，或是到小雞選區一起同框、吃吃小吃、拍個新聞、拍個影片。

徐巧芯說，競辦可能還在慢慢調調整風格跟團結的力量、節奏，也不去挑三揀四說哪裡做不好，但如果目標是希望母雞跟小雞之間有更強的連結，不能只等待小雞，因為對小雞來說，可能擔心競辦有自己的節奏、怕競辦很忙，沒事不會去干擾或是去煩他們。

徐巧芯也說，但如果今天是母雞回過頭來問，像侯友宜說要在地方上一起辦個活動，或是說想去哪個宮廟走走，希望小雞陪著一起去，「我們當然一定會答應阿」，如果希望兩邊有強連結，不要讓外界有機會見縫插針，最好的辦法就是回頭來看看小雞有甚麼需求。

徐巧芯也說，有其他縣市首長動作非常快，今年甚至沒有選舉，不是名義上的母雞，但都已經在幫立委參選人忙了，當其他縣市首長都在積極幫忙，如果母雞也可以這麼積極，相信效果也會很好。