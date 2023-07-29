南星灣貨櫃起吊作業。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

農委會林務局農林航空測量所國家新型航遙測飛機於小港機場起飛前往高雄外海拍攝海面。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

颱風遠離後，持續處理沉船的帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」。港務公司說，透過陸上觀測站和派員沿岸巡視，目前未發現油汙飄向岸際，但在沉船地點往北海域發現帶狀油花，已調派2艘拖船攜帶分散劑進行清理；另外，將擱淺於南星灣貨櫃拖上岸，但就怕沉入海中的貨櫃會影響漁船及吃水較淺船舶，明日將以多音束側掃聲納搜尋吃水10公尺之內的海域，確認有無妨礙航安的貨櫃。

帛琉籍貨輪「天使輪」21日沉沒，針對造成空貨櫃漂流，油汙外洩，29日港務公司持續與海保署、海巡署、漁業署、航港局、高雄市政府海洋局、台南市政府及屏東縣政府等相關單位召開緊急應變會議。

為了確實監測沉船可能造成油汙，港務公司除持續由港口信號台管制員透過望眼鏡每小時瞭望，及於陸上設立4處觀測站，包含蚵仔寮漁港、旗后燈塔、鳳鼻頭燈塔及一、二港口塔台，觀察岸際水域環境每2小時追蹤外，另外，派員沿岸由旗津海水域場至福興宮以北、南星灣海岸線、蚵仔寮漁港、永新漁港及興達漁港巡視，至今皆無發現或接獲油汙漂向岸際情形。

國防部國搜中心與內政部空勤總隊派遣直升機及農委會林務局農林航空測量所派遣遙測飛機，今日也到高雄外海巡查，截至下午4時，於沉船地點往北海域發現帶狀油花，港務公司已立即調派2艘拖船攜帶分散劑進行清理。

由於今日高雄外海浪高仍達2米以上，超過工作作業船舶可安全出港標準，依據海象預測，明日浪高將降至1.3至1.5公尺，港務公司已備妥各類防汙設備，待海象許可立即派船出海重新布設攔油索，同時「麥寮海洋號」也繼續於高雄港內待命，視海象條件允許立即出海戒備除汙；海事工程公司潛水相關設備及人員，也隨時視海象狀況允許立即出海潛水檢查天使輪船體狀況與堵漏作業。

貨櫃部分，今日透過空拍機比對，僅剩1只擱淺於鳳鼻頭漁港外岸際，擱淺於南星灣的貨櫃今日僅2只露出水面，已於下午完成拖帶上岸。但為了怕影響漁船及吃水較淺船舶，待海象好轉，再由潛水人員再度下水檢視是否有阻礙航行的沉沒貨櫃，另協調海事工程公司於明日中午以多音束側掃聲納搜尋吃水10公尺之內的海域，確認有無妨礙航安的貨櫃。

至於求償進度，目前港務公司還是先以打撈貨櫃為主，但從天使輪沉船後，就出動搬運船、拖船、起重船等工作船，及大型吊車等機具，另外還有包含海保署出動除汙船等、高雄市海洋局也投入設備，甚至也有漁民漁網損壞的損失，所衍生費用，將會彙整一併向船東求償。航港局表示，目前已聯繫上船東，對方已委託律師處理，與相關單位已開過2次會議洽談，但若是對方消極不處理，最後可能打國際訴訟，但會更加耗時費事。