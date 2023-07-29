為響應環保減塑、蔬食無痕、淨零碳排，新北市中小學家長協會29日舉辦「野孩子看見台灣」蚊子電影院、環保蔬食園遊會及夏令營，讓小朋友們參與環保桌遊、塑膠袋手作花藝、寶特瓶回收製作彩繪等的闖關遊戲，而夏令營全程蔬食，為環保減碳而努力。

新北市中小學家長協會文山區總會長、慈濟志工張秀玲，有感地球暖化，推出一系列蔬食、環保、無痕的夏日活動，連續3年在暑假辦環保夏令營，每年至少超過2000位學童參與。

中小學家長協會指出，今年以氣候變遷為主題，設計夏令營課程，在活動和課程導入環境永續與氣候行動議題，並在新店慈濟靜思堂舉辦「野孩子看見台灣」蚊子電影院及環保蔬食園遊會活動，邀請新北市教育長張明文出席參加。

張明文表示，透過環保桌遊及團康活動，提升學童邏輯推理與思辯能力，使他們減少接觸3C科技產品，特別的是夏令營課程，全程蔬食、不使用一次性餐具，為環保減碳、減塑而努力。