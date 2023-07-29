台灣鼻科醫學會暨國際研討會今日於蓮潭會館舉辦，邀請日本、韓國鼻科醫學權威，一同探討鼻科併發症、新冠染疫後嗅覺喪失等議題。（高雄長庚紀念醫院提供／崔正綱高雄傳真）

台灣鼻科醫學會理事長葉德輝（中）與日本鼻科醫學會理事長Shin-ichi Haruna（右）、韓國現任鼻科醫學理事長Chang-Hoon Kim（左）合影。（高雄長庚紀念醫院提供／崔正綱高雄傳真）

主辦此國際研討會的高雄長庚耳鼻喉部以及耳鼻喉部鼻科主任羅盛典（中）。（高雄長庚紀念醫院提供／崔正綱高雄傳真）

台灣鼻科醫學會暨國際研討會今日於蓮潭會館登場，由台日韓三方鼻科權威主持，也是暌違3年，疫後首次實體交流。台方代表、台灣鼻科醫學會理事長葉德輝表示，透過實體交流，增進彼此醫學知識傳播，會中主要探討為鼻腔內視鏡手術可能造成頭、眼部併發症問題，並同時實際演示手術過程，替新手醫師把關；也探討染疫後嗅覺喪失的研究與治療方式。

此鼻科國際研討會是由高雄長庚耳鼻喉部、耳鼻喉部鼻科主任羅盛典主辦，台灣鼻科醫學會協辦，約150名醫師會員參與，並邀請日、韓專家等6人，包括日本鼻科醫學會理事長Shin-ichi Haruna、韓國現任鼻科醫學理事長Chang-Hoon Kim等，也是暌違3年，再次有實體醫學交流。葉德輝表示，疫情期間僅視訊交流小規模資訊，但醫學會議缺少人與人之間互動，對於醫學行業來講是很大阻礙，透過與日韓面對面接觸，能夠增加彼此友誼、信賴度。

葉德輝表示，呼吸道疾病具有地域性，透過與鄰國交流，了解各國家國情、保險差異性。在背景不同之下，對於病人治療也會有差異，互相了解、學習哪些治療方式對病人最好「他山之石，可以攻錯」。

葉德輝指出，此次交流會主要探討如鼻科鼻腔內視鏡手術，若是缺乏經驗醫師執行，容易造成眼部、腦部不可逆併發症，像是眼睛肌肉受傷，視力就會受損。示範手術模擬，提醒手術前多了解鼻腔解剖構造，也不能隨便去破壞某些特殊的面部位置，讓會員們得知哪些地方要避免。

至於新冠病毒造成嗅覺喪失，葉德輝表示，約7成人確診後出現嗅覺問題，初期新冠病毒對於嗅覺有較大影響，後來因病毒變異弱化，造成嗅覺喪失比例逐漸減少，發生嗅覺喪失多為暫時性，新冠病毒主要破壞為嗅神經旁邊的支持細胞，所幸是支持細胞再生能力強，約3個月內9成病人就能恢復。

葉德輝說，嗅覺喪失主要有3種類，第1為味道進入路徑被阻塞、2為嗅神經被破壞、3為大腦傳導嗅覺機制受損，簡單來說，分為鼻腔長息肉等物理性阻塞以及神經性破壞，但也有可能是鼻內發炎物質產生包括嗜酸球細胞分泌很多破壞性蛋白酶，就會損傷組織，造成嗅覺喪失，故阻塞性也有點神經性的因素存在；神經性比較屬於細胞層面，嗅神經本身或路徑被破壞，恢復就會比較慢或無法恢復。

葉德輝指出，神經性大概都不可逆，要找回神經原來路徑機會渺茫，臨床上神經性損失，也可分兩大類，1為病毒破壞、2為外傷導致神經拉扯破壞，大概只有3成可以恢復。主要治療為「嗅覺復健」，讓病人重複聞刺激性味道，連結與味道相關影像，重新建立嗅覺認知，其他如藥物、治療方式，尚未被認證有效。