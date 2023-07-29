今天（六）1支俄軍公布的影片顯示，出一架自殺穿越機（FPV）摧毀掉1台烏軍M113裝甲運兵車的錄影畫面，在自殺穿越機命中之前，清楚拍攝到一名車組人員在車頂上滑手機而沒注意到來犯無人機的畫面，無奈人車皆毀。實際上烏軍十分仰賴手機通訊，透過SpaceX的星鏈（Starlink）來進行快速有效的戰場管制與指揮調度，該員不一定是在「玩手機」，也許是在進行通聯作業。

🇷🇺🇺🇦A Russian FPV drone takes out a M113 APC in the #Zaporizhzhya region.

The footage captures the final moments of two AFU soldiers who were in the APC.#RussianArmy #ukrainewar #UkraineRussiaWar #ukrainewarvideos #ukrainewarfootage #UkrainianArmy #UkrainianCounteroffensive pic.twitter.com/4fTKjGIjy5 — Owari no Ōutsuke no Shinyuu (@outsukenoshinyu) July 29, 2023

烏克蘭軍自6月初朝扎波羅熱地區俄軍防線反攻已經快滿2個月，期間烏軍多次自奧雷霍夫（Orekhov）向拉博堤諾（Rabotino）發起進攻，首波德國豹2坦克正是在這個方向損失的，本週起烏軍再次投入了大量戰甲車，包含德國豹2A6坦克，本報昨天報導，單單過去3天就損失近數十輛戰甲車，遭到俄軍無人機擊毀。

不過在烏克蘭軍在南頓內茨克地區的維連茨基弧凸（Vremievsky Salient/Ledge）沿線解放數個村莊，隨後在馬卡羅夫卡（Makarovka）住民地歷經數日僵持後，烏軍成功於6月17日解放了該村莊，猛攻了1個多月後烏軍於本週四（27）再拿下一村，斯塔羅邁爾斯克（Staromaiorske）的俄軍已經退出村外。對該段區域為俄軍縱深的最前緣監視防線（Screening Line），距離真正的第1道俄軍防禦工事只剩10公里。