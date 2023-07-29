桃園市政府和農委會水土保持局攜手各地方政府，29日在藝文園區舉辦「桃喜樂水保」宣導活動，結合闖關遊戲將水保知識以寓教於樂的方式傳達給社會大眾，現場湧入逾百對親子同樂。（蔡依珍攝）

桃園市政府和農委會水土保持局攜手各地方政府，29日在藝文園區舉辦「桃喜樂水保」宣導活動，結合闖關遊戲將水保知識以寓教於樂的方式傳達給社會大眾，現場湧入逾百對親子同樂。（蔡依珍攝）

桃園市政府和農委會水土保持局攜手各地方政府，29日在藝文園區舉辦「桃喜樂水保」宣導活動，結合闖關遊戲將水保知識以寓教於樂的方式傳達給社會大眾，現場湧入逾百對親子同樂。（蔡依珍攝）

桃園市政府和農委會水土保持局攜手各地方政府，29日在藝文園區舉辦「桃喜樂水保」宣導活動，結合闖關遊戲將水保知識以寓教於樂的方式傳達給社會大眾，現場湧入逾百對親子同樂。（蔡依珍攝）

桃園市水務局和農委會水土保持局29日攜手各地方政府在藝文園區舉辦「桃喜樂水保」闖關活動，以寓教於樂的方式傳達水保知識，現場湧入逾百對親子同樂，讚好玩又好拿，副市長蘇俊賓說，桃園43％土地屬於山坡地，並有53條土石流潛勢溪流，盼讓防災意識扎根。

蘇俊賓說，根據數據顯示，台灣有74％的土地是屬於山坡地範圍，而新北市89％、基隆市94％、桃園市則有約43％，每逢颱風季與梅雨季帶來的大雨，容易造成山坡地災害，且桃園市有53條土石流潛勢溪流，因此對桃園來說，防災觀念更顯重要，除了硬體之外，希望能夠推動更多的防災社區，提升市民防災意識。

蘇俊賓說，水土保持工作並非單純的工程，也不是僅依賴政府的力量就可以達成，而是需要以社區的思維來推動，需要所有民眾的共同參與，例如慈濟基金會的投入，他回憶與慈濟基金會開始熟識，主要是八八風災發生那年，當時他任職於行政院新聞局，慈濟有感於災後重建工作及災前預防工作一樣重要，因此共同投入了許多心力。

蘇俊賓期盼未來無論是中央、地方與民間力量，大家能夠一起攜手合作，爭取更多資源，用更精準的方式，結合科技、民眾自覺、社區參與及合理的工程預算，讓水土保持工作做得更好。

水務局副局長耿彥偉表示，本次與行政院農業委員會水土保持局共同舉辦「桃喜樂水保」水土保持宣導聯展活動，攜手各地方政府及慈濟基金會等18個中央單位及地方政府機關、2個組織團體，共設置22個闖關攤位，期盼利用展覽攤位結合闖關宣導方式，將水土保持及減免災害的知識傳達給社會大眾及親子，並從寓教於樂的遊戲闖關體驗中，學習到水土保持及防災、減災避難的相關知識。

耿彥偉也說，本次的闖關體驗活動設計獨具創意，既有趣味性又具有教育意義，運用本次活動主軸「桃」、「喜」、「樂」、「水」、「保」進行攤位分組，民眾可以分別體驗並蒐集5個字後，至服務台兌換活動完成紀念品，宣導內容除了有「水meet桃趣味體驗活動」，讓民眾透過即時問答方式藉以瞭解水土保持相關知識、也有「龜兔不賽跑水保挑戰趣」繪本的AR互動遊戲，還可以透過繪畫的方式繪製水土保持設施並瞭解其功用；另外也有模擬土石流的模型，以及結合時下2050淨零碳排議題的桌遊體驗等。