2023高等教育改革論壇今(29)日舉行第5場會議，台大校長陳文章在發表專題演講時表示，台灣應比照美、德、日、韓等國家經驗，邀請大師或頂尖學者前來，發展國際頂尖特色研究中心，搭建國際學術交流平台，如此才有機會讓頂尖大學排名進入世界前50強，不過對此目前較缺乏政府的協助。
對於大學國際排名，陳文章以QS的世界大學排名為例，提到每年都會增加一個排名項目，而透過排名可以檢視哪些地方需要進步。
就台灣目前尚未有大學入列世界大學前50強，陳文章認為，台灣可比照美、德、日、韓等國家經驗，邀請大師或頂尖學者前來，發展國際頂尖特色研究中心，提升國際知名度。
陳文章也以台大為例，提到台大將成立亞洲高等研究院，規畫設置半導體、量子科技、精準醫療、漢學等重點領域研究中心，未來也計畫邀請諾貝爾獎得主駐點講學，目前已經募款累積新台幣2億元經費。
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