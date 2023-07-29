有攤商爆料北市第一果菜市場有人員在卸貨時，疑似偷拿蔬菜，且拿取的還是最貴的玉米品種白龍王，讓攤商無奈表示，拍賣貨件重量不足其實為常態，沒想到除了擔心農民供貨重量不足外，竟還得提防偷竊；北農對此回應，會就此線索盡快了解事情經過，若有違反供應人承銷規定等，會依照公司相關規定來處理。

攤商爆料有卸貨過程經手者疑似在搬運貨物時偷拿蔬菜，放進自己準備的塑膠袋中，且是各箱都拿一點，也被眼尖的攤商發現，其拿的為最貴的玉米品種白龍王，恐造成承銷人損失。

攤商說明，北農現行拍賣制度為貨主（農民）出貨到批發市場後，透過公開競價拍賣，再由承銷人取得貨件，如果承銷人發現得標貨件重量不足，需將貨件拖到北農公磅處秤重，並由承辦註記於拍賣得標單上，請拍賣員更改成交重量。

攤商指出，此流程需耗時30分鐘，承銷人補貨時間通常很緊湊，發現重量不足時，貨件已離開拍賣場，無法按照標準流程更正，大多數的承銷人只能自認倒楣。

攤商也說，拍賣貨件重量不足其實為常態，一般若發現重量不足時，大多數會認為是供應人偷斤減兩，這次卻發現是卸貨過程中被偷，沒想到除了擔心農民供貨重量不足外，竟還得提防偷竊問題，盼能報案抓人，並加強管理，杜絕此類情形發生。

北農表示，因為影片內容有明確時間、車輛及卸貨過程經手者，會就此線索盡快了解事情經過，若確實有違反供應人承銷規定等，絕對勿枉勿縱，並依照公司相關規定來處理。