許多人為了減重刻意節食，國外有一名營養師分享自己成功減下將近5公斤的撇步，其實是「多吃」，若是因為一直想吃垃圾食物而瘦不下來，很可能是缺乏「蛋白質、纖維」這2種營養素，同時她也提出了每日建議攝取的份量，有網友試過後發現效果驚人，直說不敢相信。

根據《太陽報》報導指出，美國洛杉磯的勞倫‧休伯特（Lauren Hubert）是一名合格註冊的營養師，時常在抖音上發布影片，分享營養、健康的相關知識，座右銘是：「性感、健康，從不挨餓」。

勞倫18日在抖音上傳影片，分享自己成功減下10磅（約4.54公斤）的小撇步，每天只要吃足100克蛋白質、30克纖維，就能抑制對垃圾食物的渴望，她強調，最好是透過天然的原型食物攝取營養，若是想攝取纖維素，建議可以選擇藜麥、燕麥和馬鈴薯或是蔬菜水果。

對此，有網友親身試驗後，發現自己對垃圾食物的渴望竟然真的消失，對於如此轉變感到不可置信，直呼「真的太瘋狂」；另一名網友則說，在開始檢視自己攝取的營養前，她常常會想吃碳水化合物，很難達到飽足感，如今才發現原來是蛋白質攝取不夠所致。

營養師劉怡里曾在節目《醫師好辣》中指出，「補充蛋白質」是瘦肚子的好方法，肥胖的小腹多屬於脂肪堆積，想增肌減脂，最簡單就是提高蛋白質攝取，蛋白質中有一種名為「白蛋白」，其功能會在血管裡抓住水分，當白蛋白不足，水分跑到各組織，易形成水腫、肥胖。