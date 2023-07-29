針對國內6名消防人員今年自費參加世界警察消防運動會（WPFG），在遊行時欲攜帶國旗入場，遭我代表團善意提醒我方是依奧會模式參賽，但卻被對方指稱遭警政署官員惡意制止並威脅，呼籲勿過度自我審查及矮化國家尊嚴。警政署29日重申是依奧會模式參賽，並無被矮化的情形；所有選手均代表國家參賽，大家一起努力，國人共同為選手加油打氣，為國爭光。

世界警察消防運動會自1983年開始，由美國加州警察體育總會（CPAF）創辦，每2年舉辦1次，目的在鼓勵執法人員參與體育活動及執勤技能競賽。

警政署表示，今年2023第20屆在加拿大溫尼伯舉行，主辦方以國際運動賽事奧會模式進行，為避免我國有遭矮化情形，在參賽前即向大會說明我國隊名為「CHINESE TAIPEI」，入場順序並以 TAIPEI 縮寫「TPE」排在「T」組進場，請大會依奧會模式進行。

大會主辦方承諾會依循奧會模式，同時要求我方依奧會模式進場，避免衍生爭議。本屆世界警察消防運動會加拿大主辦單位依奧會模式我國隊名為「CHINESE TAIPEI」，安排於「T」組進場，並無被矮化情形。

警政署表示，本次參賽依據主辦方事前的默契，採奧會模式，自費參賽的消防同仁可能不了解這樣的過程，為避免影響所有運動員參賽權益，代表團人員乃基於善意提醒，過程中或許產生誤解，代表團將再向自費參賽選手溝通說明。