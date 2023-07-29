世界警消運動會（World Police & Fire Games）近日在加拿大溫尼伯市舉行，除台灣代表團外，也有警消人員組隊參賽，但爆出警政署高層要求選手收起台灣國旗，還嗆聲「你哪個單位的？」放話威脅「這件事不能傳回國內！」引發熱議。

專注於消防員競技和戰術體能教學的團隊「台灣先鋒者」成員黃郁閔，今在臉書PO文表示，自己所屬的團隊自費、自假參加比賽，因消防署作業延宕，並未參加消防署公假團，與公假公費選手有差別，團服也是自行設計，上面有中華民國旗跟Taiwan字樣。

黃郁閔表示，開幕式開始前，團隊成員準時到場，手持國旗跟多國代表合照，也感受到各國對台灣的支持，連從中國移民到當地的華人也都非常支持；伊朗、北韓、俄羅斯等國因警察迫害人權被禁賽，中國隊有報名但一直沒有人來。

黃郁閔說，而後搞不清楚集合地點的警政消防署帶隊官，穿著看不出哪國的運動服，拿著中國台北奧會旗進來會場後，「警政署官員直接用手拍、碰觸我們手臂上的Taiwan 國旗，露出不適合、不好的表情，開幕式開始後，我們拿出國旗開始遊行，警政署長官就要求消防署長官讓我們收起國旗，我直接拿出手機開始錄影，另一位更高層級的警政署官員讓另一位官員過來制止我們用國旗，並且出手拍掉我的手機」。黃也提到當時警政署官員直接嗆說「你哪個單位的？」還放話說「希望這件事不要傳回國內」。進場時系統廣播Chinese Taipei，等我們進場隊伍都進來後，加拿大的主持人直接喊Team Taiwan，但長官只敢帶頭喊TPE。

警政署稍早也發出4點聲明，稱桃園市消防局6名請假自費人員，非由消防署遴派之自費選手，非屬本次代表團成員；世警消運動會係依奧會模式辦理，我國代表團事前向主辦單位說明，代表團名稱為Chinese Taipei，開幕進場順序以T開頭，加拿大主辦單位承諾依奧會模式辦理，同時要求我國代表團也要遵照奧會模式相關規定；

加拿大主辦單位於開幕現場，我國代表團隊名及進場順序，均依奧會模式辦理，並無被矮化情形；代表團抵達開幕進場集合地點（Chinese Taipei銜牌後方），遇見桃園市消防局成員穿著繡有國旗之上衣，即善意提醒恪遵奧會模式辦理。隨後於遊行出發，看見拿出國旗，隨即再次提醒要遵照奧會模式辦理，惟桃園市消防局成員不予理會，仍持國旗參加遊行進場；

警政署表示，本案善意提醒，係為避免違反規定，遭取消比賽資格，影響運動員權益。唯消防員仍執意持國旗經告知，致不滿po社群媒體，請代表團妥為處理。