聯新國際醫院中醫科醫師陳藝文分享三伏貼療法注意事項。（聯新國際醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

今年夏季連日高溫，使中醫「三伏貼」療法詢問度飆高，聯新國際醫院中醫科醫師陳藝文表示，所謂三伏貼用於「冬病夏治」，在夏至過後一年中最熱的三個時間點敷貼三伏貼，可減少秋冬常見的呼吸道疾病，例如氣喘、過敏性鼻炎、感冒等，改善手腳冰冷、女性痛經等症狀。

陳藝文指出，三伏天意指初伏、中伏及末伏，今年時間分別約落在7月20至22日、7月31日至8月2日、8月9至11日，在陽氣最盛時治療冬天的疾病，使用白芥子、甘遂、細辛、薑汁等溫經散寒的中藥材製成的藥餅，貼在特定穴位上，達調節體質、排寒除濕目的。

不過並非人人皆可使用，陳藝文說，例如孕婦、2歲以下幼兒、發燒、喉嚨痛、皮膚易過敏或有疤痕及其他皮膚症狀者，則不建議接受三伏貼療程，且三伏貼藥餅僅能外用、不可內服。

陳藝文提到，三伏貼藥餅本身具熱感，易流汗者建議在通風涼爽環境使用，敷貼時避免頻繁走動，另外飲食也要避免刺激性或生冷食物，例如竹筍、芒果、辛辣或燒烤等。

炎炎夏日連日高溫，使三伏貼在醫療院所詢問度升高，陳藝文醫師表示，天氣炎熱時，皮膚毛孔較張開，敷貼三伏貼藥餅可增強效果。近期除了原療程患者外，也有許多新患者到院詢問三伏貼療法。由於每人適合敷貼的穴位不同，建議經由中醫師診斷後，搭配醫師建議的敷貼穴位、時間、療程時長等，可提高抵抗力，減少過敏發生。