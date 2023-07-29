丸群號推出限定版及精裝版2款中秋烏金酥禮盒。（柯宗緯翻攝）

「精裝版」內餡由餡料及塊狀烏魚子組成。（柯宗緯翻攝）

距離中秋節還有2個月，不過已有業者悄悄推出限定月餅。高雄知名烏魚子業者「丸群號」，霸氣以烏魚子手作揉搓成圓形，取代傳統鹹鴨蛋工法、豆沙及芋泥等製作，讓消費者有一種「把月亮放在口中品味」的fu。

開業逾20年的高雄烏魚子專家近年推出「烏金酥」，造成熱購。業者將傳統文化糕餅製作和創意融合成創新的「烏金酥」，在多層酥皮的最外層，再外撒上黑芝麻，柔軟綿蜜呈現完美極緻的口感，與黑芝麻的微微香氣融合為絕妙美味。

業者透露，烏金酥外皮酥鬆有層次，每種口味都選用精挑餡料，法國發酵奶油取代傳統酥油，海藻糖使甜度更柔順攝取上更無負擔。最特別的是，每顆烏金酥都融入厚切茄萣野生日曬手工烏魚子，口感中甜鹹的滋味，還帶有獨特的淡雅清香。這種傳統與現代的融合，讓人驚豔。

業者指出，中秋將推出2款「烏金酥」禮盒，「精裝版」內餡由餡料及塊狀烏魚子組成，6顆裝禮盒899元、9顆裝禮盒1300元、12顆裝禮盒1699元元，禮盒包裝設計為藍色和金色花紋作為主色調，富有高貴和華麗的氣息。

另一款「限定版」嚴選野生烏魚子取代傳統鴨蛋將它融入月餅，用烏魚子手作揉搓成圓形取代傳統鹹鴨蛋的工法、豆沙及芋泥等方式製作；禮盒包裝設計為愛馬仕橘色6顆包裝1080元，寓意著團圓和祝福，禮盒內部則有細心地分隔出每一塊，保持其新鮮和奢華整潔。