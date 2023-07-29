桃園海客文化藝術季29至30日在新屋永安登場，系列活動吸引許多親子參與，民眾在漁網編織體驗區完成環保編織袋。（桃園市客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市2023海客文化藝術季今明2天在新屋永安海螺文化體驗園區登場，多元DIY體驗活動吸引民眾參與，更請來客語歌手和樂團帶來精彩演出。桃園市副市長蘇俊賓出席表示，世界客家博覽會將於8月11日開幕，海客文化藝術季可謂前哨站，海螺館在世客博期間也將推出特展，邀民眾共襄盛舉。

蘇俊賓指出，桃園有90萬客家人口居全台之冠，新屋客家人口比例近9成，是具指標意義的海客第一庄，市府盼打造永安海螺文化體驗園區成為海客文化體驗的教育場域，透過海客文化藝術季，帶民眾認識獨特文化魅力。

他表示，今年活動更是世客博前哨站，作為副場館之一的海螺園區在世客博期間將推出特展，盼藉世客博讓世界看見桃園、看見海客。

客家局長林昭賢介紹，海客文化藝術季邁入第8屆，今年規畫多項體驗活動，包括漁網編織、石滬堆砌、岸上牽罟及彩繪模型漁船，還有親子闖關、社區嘉年華等活動。

表演卡司則請來客語樂壇新星黃宇寒、客語鐵肺女聲吉那罐子、中西融合的劉阿昌與打幫你樂團及創作鬼才雙人組愛客樂等，還推出海客福袋抽獎活動，讓民眾把3C大獎抱回家。

客委會副主委范佐銘說，感謝市府推動海客文化傳承，傳統的海客文化包含「歕嘟」吹海螺、牽罟及石滬等，今年更將推出世客博特展，盼讓更多人認識新屋、認識在地獨特海客文化。

永安海螺文化體驗園區屆時將推出以「海洋」與「鹽」文化為主題，分為「陸」、「界」、「海」3區的「日嚐-海遇客家」特展，周末還有以熱情奔放音樂為主的流行音樂表演，歡迎呼朋引伴來參觀。