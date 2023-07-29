加入2投資群組被騙上百萬仍不怕 警苦勸8旬翁還被笑

桃園警察分局中路派出所昨日下午13時許接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯出款項，員警倪富城、張瑋峰及林玄評立即趕往現場協助了解。

80歲吳老先生表示在網絡認識的朋友推薦加入股市理財群組，老先生不疑有他多次匯款及當面交付，由群組每日回報可觀的獲利。

員警查閱其手機內Line群組資訊，發現是詐騙集團經常使用的假投資真詐騙模式，且老先生竟同時參加兩個以上群組，損失已破百萬，員警不斷向老先生勸導，向其說明恐已遭詐騙集團騙取財物，老先生聽了哈哈笑，見員警一臉的嚴肅，還表示可以理解員警保護民眾用心良苦。

員警詢問他是否信任警察，老先生表示非常信任警察但就是不認為自己被騙，一句話讓員警當場啞口無言，之後老先生決定放棄匯款改提領50萬，等對方連絡再交付，但不願配合員警查緝，並不願透露其他細節。

最後員警聯絡其女兒到場，並說明此類投資群組，都是帳面上讓民眾看到有獲利，或是小償甜頭給一小筆獲利現金，但是等到想要出金時，即將投資者踢出群組，結果損失慘重。總算使老先生態度軟化，同意放棄投資計畫。

警方呼籲民眾投資應循正當管道，切勿相信不實訊息或加入不明來源的投資群組，以免遭詐騙。