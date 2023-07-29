雲林縣29日新增6例登革熱確診，4例在古坑鄉（荷苞村3例、朝陽村1例）、2例在斗六市（鎮東里1例、文化里1例），均為本月27日至29日通報快篩陽性個案，5例經醫院通報確診，另1例為診所通報確診，目前全縣經疾管署確認確診已累計108例。

縣衛生局表示，目前古坑鄉96例（東和村13例，高林村5例、荷苞村63例、古坑村1例、水碓村12例、朝陽村2例）；斗六市9例（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例、成功里1例、榴南里1例、鎮東里1例、文化里1例）；台西鄉海口村1例；虎尾鎮公安里1例；林內鄉烏麻村1例。

雲林縣長張麗善提醒民眾，豪雨過後，別忘再次巡視是否有容器積水，雨後未及時倒除的積水最易形成病媒蚊孳生源，只要0.5公分積水，就會成為病媒蚊大溫床。另外，古坑鄉常見筍農收割筍子後留下的竹筒，可用塑膠袋套住再綁上橡皮筋，避免積水孳生孑孓。