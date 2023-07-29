國際影星楊紫瓊外貌、氣質出眾，參加選美比賽奪下馬來西亞小姐的寶座，從此踏入演藝圈的大門，她曾拍攝多部經典作品，與導演李安合作電影《臥虎藏龍》成功揚名國際，被冠上「功夫皇后」的美稱，今年更拿下奧斯卡影后獎座；近期她被爆與愛情長跑19年的男友結婚，今（29）日楊紫瓊婚後首度發文回應。

今（29）日楊紫瓊在社群平台發文：「19年，對！我們結婚了，謝謝愛著我們這麼多年所有家人，我們愛你們，未來我們還要一起見證更多時刻」。許多網友紛紛湧入恭喜，楊紫瓊也曬出兩人照片，她和另一半尚陶德（Jean Todt）凝視著婚戒，臉上充滿喜悅，其中一張楊紫瓊和尚陶德在床上依偎，穿著十分日常，床單上有用毛巾折成的天鵝和白色、紫色花辮鋪成的愛心。

楊紫瓊踏入香港演藝圈後，接觸到電影大亨潘迪生，潘迪生與洪金寶創辦德寶電影公司，當時找來周潤發、楊紫瓊等港星拍戲，兩人因此認識，於1988年結婚，不過潘迪生希望楊紫瓊婚後回歸家庭，共識不同讓婚姻只維持3年，2004年楊紫瓊認識了尚陶德，兩人很快擦出愛火，僅一個月就答應對方求婚，但直到近日才完婚，結束19年的愛情長跑。尚陶德是法國人，曾當過國際汽車聯盟主席、法拉利公司CEO，據悉財力十分雄厚，這些年時常會陪伴在楊紫瓊身邊，出席她的重要場合，感情令人欣羨。