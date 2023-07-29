杜蘇芮颱風期間，台東各鄉鎮自25日至28日下午，累積雨量均超過700毫米，導致農作物遭水淹。（蕭嘉蕙攝）

杜蘇芮颱風遠離，留下滿田地受損農作，經台東縣政府統計，全縣農災損失約3000萬元，受創面積約40公頃，其中以西瓜、洋香瓜水傷最為慘重，已接獲農委公告關山鎮西瓜和洋香瓜辦理現金救助，額度分別為每公頃6萬2000元及8萬元，受理期限至8月7日。

根據中央氣象局台東氣象站統計，受杜蘇芮颱風影響期間，台東各鄉鎮自25日至28日下午，累積雨量均超過700毫米，導致農作物遭水淹，不耐水濕的瓜類損害最重。

台東縣政府農業處統計，截至28日下午各鄉鎮回報農損情況，台東巿公所提報香蕉倒伏面積3公頃；成功鎮釋迦倒伏0.09公頃；金峰鄉公所提報小米倒伏；池上鄉公所提報農田埋沒0.3公頃。其餘地區陸續提報中。

至於瓜果類損傷以關山鎮和鹿野鄉為重災區，關山鎮公所提報西瓜水傷27.5公頃、洋香瓜水傷6.5公頃、農田淹沒0.12公頃；鹿野鄉公所提報西瓜浸水，被害面積6公頃。

台東縣農業處長許家豪表示，初估農損約3000萬元，農委會28日公告關山鎮西瓜及洋香瓜辦理現金救助，受理期限自29日至8月7日止，西瓜救助額度為每公頃6萬2000元，洋香瓜則為每公頃8萬元。