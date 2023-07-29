警方提醒假投資詐騙手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

行政院為打擊假冒名人詐欺，推出「證券投資信託及顧問法」，明定網路平台等網路傳播媒體業，若收到司法警察機關通報，期限內未下架詐騙廣告，可處12萬至60萬元罰鍰，且可連續裁罰到改善為止。刑事局並針對名人被冒用的詐欺案件加強宣導，讓曾被冒名的財經及企業人士，都感受到被冒名的詐騙影片，已有效率的被下架，即時遏止，避免民眾被騙。

但警方發現，近期詐騙集團改以「贈書」、「公益」、「AI診股」等名義，吸引愛書、熱愛公益或追求AI新科技民眾的注意，甚至假冒行政院長陳建仁的名義贈書，進行釣魚，企圖將民眾導入網路假投資詐騙的陷阱。

刑事局表示，凡是社群媒體的投資廣告，主動導入邀請加LINE的「虛擬朋友」，幾乎都是詐騙，民眾絕對不可相信網路上主動加LINE的「股票帥哥」、「AI美女」或是「公益人士」，因為這些都是身分無法認證的詐團，聲稱免費送書、用AI分析股票或教你下單賺錢做公益，引導民眾加LINE當好友，目的就是利用網路的匿名性與跨國性管理缺口，躲在電腦前操作假分析圖表誘惑民眾，並以小額獲利出金取信名眾，等到民眾投入大筆金額後，就會以各式名義不出金，直接把帳戶封鎖或直接踢出投資群組，民眾報案時也難以指證犯嫌。

警方表示，無論是「假贈書」、「假AI診股」或「假公益」都是假投資廣告手法，提醒民眾切勿相信點擊加LINE進行投資，警方若發現這些假詐騙網站，會立即要求網路平台業者限時下架，避免民眾受騙。