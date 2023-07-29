雲嘉南風管處打造鹽舞台，由十鼓打擊樂團擔綱開幕表演。（程炳璋攝）

全台現存最古老的北門區井仔腳鹽田轉型發展觀光，雲嘉南濱海國家風景管理處首次規畫「鹽田‧夕陽‧享樂」活動，打造鹽田舞台舉辦藝文表演，29日晚間6時登場，多組藝術團體直接在瓦盤鹽田中演出，首場吸引3000名觀眾參加。

雲嘉南風管處配合「2023臺灣仲夏旅遊節」舉辦「鹽田‧夕陽‧享樂」活動，首度嘗試在鹽田打造藝文舞台，在暑假期間供藝文團體表演，自29日起一連4周，除首周圍周6、周日，其餘每周5、6傍晚6時至8時登場。預估首周2天活動共可吸引5000人。

8天活動邀請在地藝文團體演出32場，包括鼓藝、舞蹈、音樂演奏、演唱等情境式表演，還有鹽田夜間光影投射，遊客沉浸在這座傳承臺灣鹽業文化的鹽田舞臺。

受颱風侵襲，台南市濱海區連兩天風雨交加，原定這周登場的七股海鮮節活動延期，井仔腳鹽田藝文表演排除萬難照常舉行，晚間6時活動登場，許多因颱風受困在家2天的民眾，趁機在假日出遊。

活動在十鼓打擊樂團表演中開幕，台南市長黃偉哲提到台南市濱海區有許多著名景點串聯，遊客可趁暑假飽覽海線風光。

雲嘉南風管處處長陳煜川認為井仔腳瓦盤鹽田深具觀光潛力，比美台東池上每年舉辦的稻田音樂會，盼未來創造「鹽田舞台」魅力，開闢台南在地特色的藝文表演場地。