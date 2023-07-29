知名遊戲實況主「丁特」向民進黨道歉事件，「館長」陳之漢氣炸怒罵，不要講民進黨代表台灣人，丟臉！代表台灣價值？呸！

知名遊戲實況主「丁特」25日突在臉書發佈「道歉」啟事，「由於我近期常在網路直播期間批評政府，使執政黨的信譽受到選民的質疑，實在是我的不對！請民進黨的側翼網軍大人有大量，不要再攻擊我了。…我知道大家都是出來混口飯吃的，開砲就有錢拿，但我真的是自己人，勿傷友軍！」

丁特也反諷，「本人往後依然會對民進黨誓死效忠，也絕對不敢在公開場合批評政府（如果是民進黨繼續執政），特此聲明」，還在留言區說：「請大家記取阿特這次受到的教訓，在一個民主制度健全的國家，一定要好好的監督在野黨！」

對此，「館長」陳之漢氣炸怒罵，真的很後悔，不要講民進黨代表台灣人，丟臉！代表台灣價值？呸！

「館長」在直播時質疑民進黨立委，敢不敢站在年輕人面前說「我們答應你的，我們都做到了？」之前有人跟我說，股票這陣子賺了不少。「我在節目講好幾次」，民進黨敢不敢報？這些都是民脂民膏！九合一大選之後，就跟民進黨開戰到現在，發生在我們身上的事情，就是未來全台灣人會發生的。

「館長」砲轟民進黨，現在就沒有言論自由！你敢講就弄死你、臭死你、搞死你，弄到你以後閉嘴，「不要再講你是台灣人，呸！」