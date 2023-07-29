一日忙碌之後終於可以躺下來好好休息，睡到半夜卻因大拇趾突然劇烈疼痛而醒來，這種難以忽視的健康狀況會讓人擔心到睡不著，而且年紀愈大愈常見。專科醫師警告，讓腳的大拇趾痛成這樣的原因不少，大多數情況下都能對症治療，但患者初期自我警覺很重要，切莫輕忽以免延誤醫治。

美國雜誌《女性世界》（Woman's World）網路版彙整關節炎醫師、足科醫師建議，針對「大拇趾半夜劇痛」歸納出5個第一時間自我判斷的重點。美國關節炎支持團體CreakyJoints顧問、佛州關節炎診所醫師馬亞（Juan J. Maya）說，大拇趾疼痛在半夜更有感，因為忙了一天之後躺下來身體比較放鬆，更容易察覺身體不適，「夜間心思靜下來，這時大腦有餘裕注意到發痛的腳趾」。小小一根腳趾在半夜痛成這樣，通常可能是潛在疾病的徵兆，除了即時緩解手段，很可能需要長期醫療。察覺疼痛時，應當自問以下5個問題：

大腳趾的疼痛原因可能與好幾種疾病有關。

▲問題一「有無發燒？」：體溫超過攝氏37.7度（華氏100度）通常意味有感染情形，例如嵌甲（趾甲內生）或骨髓炎，需要緊急治療，馬亞建議最好儘速求診。紐約市長島執業足科醫師孔菲德（Robert Kornfeld）建議，就醫前可用溫水加白醋或瀉鹽泡腳暫時緩解，就醫後醫師會視病因處置，包括開立抗生素、止痛藥，切除部分趾甲或骨組織等等。

▲問題二「大拇趾是否僵硬腫脹？」：這是大拇指蹠趾關節僵直（Hallux rigidus）病徵之一，屬於骨關節炎的一種，也可能關節隨著老化磨損而影響蹠趾關節。馬亞說明，患者關節通常磨損很嚴重，大拇趾幾乎無法活動，專科醫師有幾種診治方式，包括使用特殊鞋墊、藥物注射、手術等。孔菲德建議，若無感染症狀，就醫前冰敷可緩解不適。

▲問題三「大拇趾疼痛是否突如其來且劇烈？」：這時要懷疑是另一種更複雜的關節炎作祟，就是痛風。痛風是風濕病的發炎表現，體內累積的尿酸在關節內部與周圍形成鋒利的結晶引發痛風，發作時有劇痛感，關節腫脹、壓痛，足部痛處往往是大拇趾。馬亞指出，這種劇痛會讓人夜不成眠，而且與其他類型關節炎相較，痛風多半不定期發作。因關節磨損而引發的關節炎則偏向長期、持續疼痛，「愈磨損就愈常發生疼痛」；痛風則屬於「奇襲式」疼痛，血檢尿酸濃度就可確診，應急之方通常是開立止痛藥，醫師也會安排長期治療計畫。

▲問題四「是否有灼熱感或痠痛，把腳伸出床鋪懸空有無改善？」：倘若有這種情況，孔菲德指出，可能是血管或循環方面有問題。周邊血管疾病（peripheral vascular disease，PVD）是慢性、漸進式疾患，血管阻塞會引發周邊動脈疾病（peripheral artery disease，PAD），輸往腿、足部組織血流受阻，血管阻塞處下方的部位會出現損傷與疼痛。孔菲德強調，把腳懸空或站立能改善腿部血流、暫時緩解疼痛，但最好儘快尋求專科醫師診治，治療計畫可能包括降低高血壓、高血脂等心血管疾病風險因子。

▲問題五「有無糖尿病、中風或神經疾病病史？」：神經疾患有時會引發大腳趾疼痛，例如神經受到壓迫或神經病變。孔菲德說，專科醫師會先確認是否為喬普林氏神經瘤（Joplin’s neuroma），這是腳的大拇趾與第二趾之間的神經壓迫疾病，可用足部矯正器或注射療法診治。另要懷疑可能是周邊神經病變，亦即身體某個部位神經受損，可能症狀包括手腳虛弱、麻痺、疼痛，醫師須用顯影或檢測找出根源，有可能是糖尿病、自體免疫疾病、營養不足等其他原因所致，確定了才可能根治。