世界警消運動會，World Police & Fire Games是由全世界的警察與消防員參與的賽事，有80幾種比賽項目以及來自全世界200多國的警察消防員參與。我國也有代表出賽，有選手出席開幕式時拿著國旗遊行，卻遭警政署高官制止，要求消防署長官逼迫收起國旗，宣稱是「奧會模式」引發爭議。

桃園市消防局人員自費自假到加拿大參加世界警消運動會，開幕式時拿出國旗開始遊行，卻遭警政署長官關切，宣稱是「奧會模式」逼迫收起國旗，更直接問「你哪個單位的？」並在臉書PO出影片。

但事情就開始轉變了，警政署的官員看到我們直接用手拍、碰觸我們手臂上的Taiwan ，露出不適合、不好的表情，消防署長官圓場說我們自費自假沒有被管制。

桃園市消防局黃姓消防員所屬的團隊是完全靠自己上網報名、買機票、訂飯店、租車，自費且自假參與的團隊「台灣先鋒者」。因為消防署作業延宕的因素，故並未參加消防署的公假團。與其他使用公假自費、及公假公費的選手有較大的差別，團服也是自己設計的，上面就有中華民國旗跟Taiwan 字樣。參加的項目有極限消防員、水帶車、跟我個人賽柔術。

在開幕式開始前，先鋒者團隊因為事事都自己來，早就知道開幕集合在RBC convention centre 而不是Canada life centre，所以準時到場，使用國旗跟多國代表合照，紛紛表示對台灣的支持，連當地華人從中國移民的，都非常支持台灣，看到台灣國旗不時有民眾及外國警消來合照交流。

黃姓消防員說，開幕式時，全場起立唱著加拿大國歌，滿場的加拿大旗幟讓我濕了眼眶。什麼時候台灣也能有自己不被打壓的旗幟、大聲唱出國歌的一天呢？