民眾黨總統參選人柯文哲批評政府前瞻計畫，點名行政院副院長鄭文燦當桃園市長任內，包含前瞻等重大施政計畫有150案，未來5年桃園市政府要籌編1716億；雙方隔空互嗆，鄭文燦27日說柯當過台北市長應該知道，台北預算拿最多，嗆柯說法不真實。

鄭文燦表示，柯文哲過去擔任過8年的台北市長，他應該了解到六都中台北市得到中央政府的補助款是最多的，以桃園市與台北市相比，8年他就多了2300億，認為柯文哲說他得到的建設補助最少，這不是事實。

鄭文燦說，台北市相對建設比較完善，捷運建設過去只有台北及新北有，現在要擴散到六都，過去在雙北的捷運建設投資將近了1兆才有今天的捷運城市，現在各都在發展的總經費是5000多億元，還包括台鐵改善、包括高鐵南延到屏東、東部鐵路的電氣化。

鄭文燦還說，一個捷運工程需要大概8年左右的工期，準備階段也要4年，當然捷運工程還沒完工，但不代表各都不需要捷運，反而代表各都需要更大的預算支持，讓每個地方都有捷運，包括北北桃生活圈、基隆、中部生活圈，台中、彰化等等，還有南部生活圈的高雄、台南、屏東都需要。

鄭文燦強調，目前新北市得到捷運的前瞻計畫非常多，已經完工的安坑跟淡海一期都是前瞻計畫支持，現在還在施工中的北環、東環、萬大線等等，也都是前瞻預算納入補助。

他強調，種種可見前瞻預算幫助每個城市、每個地方轉型並提升生活水準，這是必要的，這不是挑撥、對立，過去首都得到最多預算、建設，現在中央希望把每個地方帶起來，認為這不只要支持，反而是要肯定的正確方向。