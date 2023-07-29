警方循線抓到郭嫌，當場在他機車置物箱內發現竊取的卡鉗，讓郭嫌百口莫辯。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

郭嫌竊取的煞車卡鉗，其中有蠻多是改裝升級品，要價不菲，卻被郭嫌賤賣，讓車主氣炸。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

郭嫌被逮捕時，還另被搜出持有二級毒品安非它命吸食器。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市有一名郭姓男子失業缺錢花用，竟憑著2支板手，在6天內偷走6台路旁改裝機車的煞車「卡鉗」。警方調閱監視器後鎖定郭男，並於27日下午循線逮捕，當時其機車置物箱內還有剛偷還未銷贓的1組煞車「卡鉗」，讓郭無法抵賴，警訊後，將他依加重竊盜罪及毒品罪送辦。

有夠夭壽！毒蟲缺錢花用 竟偷拆機車煞車卡鉗變賣

基隆市警察局表示，轄下第四分局的中山派出所於7月19及20日間，接獲民眾報案機車零件遭竊，立即與第四分局偵查隊組成專案小組，經調閱、過濾失竊地周遭監視器後，發現竊賊多利用凌晨1、2時許，夜深人靜時，專偷路旁改裝機車煞車「卡鉗」，並鎖定犯嫌並立即向台灣基隆地方法院聲請搜索票。

於7月27日下午14時許，專案小組見時機成熟前往執行，成功拘捕42歲的郭嫌，在他的機車內起獲20日剛竊得的1件機車煞車「卡鉗」，再拿出他被路口監視器拍到穿著黃色T恤行竊的過程，讓郭男百口莫辯。

另在警方郭嫌家中及涉案車輛查獲犯案所著衣物、工具以及二級毒品安非它命吸食器，經偵查發現郭嫌亦在基隆市安樂區犯他起機車零件竊盜案，合計共犯6起。

郭並坦承因為失業而沒有收入，以六角板手、梅花板手，行竊路旁機車煞車「卡鉗」，一共行竊6件卡鉗，得手後將煞車卡鉗在網路上兜售以3000元價格賣出。

警方調查，失竊煞車「卡鉗」便宜的也要價台幣7000元，最貴價格也高達1萬5000元。經通知車主逮到竊賊後，車主得知愛車卡鉗遭竊賊賤賣後氣炸。警方訊後將郭男依加重竊盜罪級毒品危害防制條例送辦。

而根據被失竊的車主表示，出門前才發現機車「卡鉗」被拆掉了，無法煞車；有的車主還表示，當初沒發現被竊，騎車騎到一半，路口要等紅燈煞車才發現不能煞車，還差點撞車，紛紛大罵竊賊有夠「夭壽」。

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