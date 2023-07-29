外媒報導，中國新能源車廠比亞迪已知會其印度合資夥伴，將擱置投資10億美元生產電動汽車的計劃，有推測指有關決定與該公司的投資計劃遭印度政府審查有關。

路透社引述兩名消息人士稱，比亞迪高層上周通知其合作夥伴、印度民營企業梅加公司，比亞迪尋求退出這項投資。比亞迪與梅加公司於4月，向印度政府提交一份在印度聯合生產電動汽車的提案，擬在當地第四大城市海德拉巴成立一間電動車合資企業。不過，在初步審查中，包括財政部和外交部在內的三個印度部委的官員，對比亞迪的投資提出了安全擔憂，並表示反對。

消息稱，比亞迪高層上周向梅加公司表示，打算放棄投資計劃，但後者促請比亞迪等待局勢明朗化再作決定。據了解，由於中國在印度的投資受到嚴格審查，比亞迪預期其投資提議將受到政治影響，故早已試圖消除印度政府的擔憂，舉措包括其中一名知情人士所指，公司於投資計劃中提出，在印度生產的比亞迪電動車將提供印度語言的應用程式語音啟動命令，而這些汽車的所有數據都將存儲在印度。另外，比亞迪並曾提議在2025年之前在印度投產。