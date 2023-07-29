氣象局今（29）日晚間針對11縣市發布豪、大雨特報，彰化、雲林、台中的降雨尤其猛烈，稍早台中多處傳出淹水災情，大雨讓馬路變成混濁的河流，水甚至淹進騎樓內，台中市政府晚間緊急開設水災三級應變中心，呼籲民眾注意自身安全。

台中市議員江肇國稍早在臉書粉專發文指出，今日下午的大雷雨對台中中區、西區、東區、南區都造成淹水災情，提醒當地居民大雨仍未停歇，千萬要注意安全，若有災情可盡速回報。

從他分享的照片可見，當時大雨滂沱，猛烈的雨勢讓馬路變成泥黃色的河流，積水甚至淹到騎樓裡面，許多摩托車的輪胎都泡在水中，照片拍攝者穿著雨靴浸在混濁的水裡，水深約到腳踝。

對此，台中市政府晚間緊急開設水災三級應變中心，備妥抽水設備與搶修人員，還有防災團隊進駐24小時輪班。氣象局資料顯示，受到對流雲系發展旺盛影響，11縣市要提防突如其來的降雨，台中更被列入豪雨警戒範圍，預估雨勢會持續一整個晚上。