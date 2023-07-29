台灣演藝圈不久前掀起Metoo運動，最近大陸知名男主持人涂磊也遭到一名譚姓女子實名指控，拍片自稱被涂磊性侵，掀起軒然大波。涂磊被女子點名後，隨即報警闢謠表示是「惡意中傷」；沒想到在警方火速調查後，發現譚女有精神分裂症，且涂磊與譚女現實生活中未曾見過面。

日前大陸多個影音平台上，出現一名譚姓女子曬證件，指控大咖男主持人涂磊性侵她，迅速在網上引起熱烈討論；而被點名的涂磊在27、28日接連上傳影片澄清，也早在26日到警局報案，表示遭到一名女網友惡意中傷。

警方27日就找到散布影片的譚女，諮詢期間發現她表達前後矛盾，也說出只有在電視節目上看過涂磊，現實生活中未與涂磊見過面；另外警方找到譚女在2017年被醫院確診精神分裂症，之後也持續接受治療的病例。因此，警方初步判斷她是幻覺妄想，還藉由這個案例提醒大眾，「網民不信謠、不傳謠」，針對惡意編造、傳播謠言者，將依法追究法律責任。

涂磊是大陸知名男主持人，在他主持或固定出演的節目中，最常被拿來討論的就是他在《愛情保衛戰》裡擔任情感導師，以犀利言論和高冷性格聞名，還被陸媒形容「擁有絕對冷靜的現場控制力」。

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