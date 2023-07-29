國史館和李登輝基金會今共同舉辦「李登輝百年誕辰紀念新書發表暨學術討論會」，日本東京大學教授松田康博獲邀出席演講，他說，前總統李登輝期待的或許是實現「兩個本土派政黨」的政權輪替，以穩住台灣本位的政黨政治，或在不久的將來，藍綠惡鬥就將終結，這取決於台灣人民的選擇。

松田康博認為，2000年政權輪替後的台灣，並未立刻迎向全新的時代，而是暫時持續了一段「後李登輝時代」。在李登輝時代，他掌握了台灣社會的「主流」民意，台灣呈現出一致的聲音，只要聽取李登輝本人及其周圍人士的發言，就幾乎能理解、預測台灣的發展方向。

松田康博說，然而在「後李登輝時代」的台灣，不再有「主流」及「非主流」，台灣社會進入了「藍綠對決」的時代。此後不論聽了多少「藍綠」雙方的意見，都不能理解台灣的發展方向。

松田康博表示，李登輝時代的台灣，在經濟、軍事方面都充滿自信，與中國相比毫不遜色。然而在「後李登輝時代」的台灣，面臨著「中國崛起」的同時，也陷入「政治空轉」，並形成了對中國經濟依賴的結構。

松田康博指出，李登輝對進入第二任期的陳水扁政權非常不滿，隨著2006年民進黨政權的腐敗浮出水面，不满情緒更加強烈。李登輝常常提到第三勢力的集結，但台聯比民進黨還要深綠，台聯的存在跟他的意圖不同。直到2007年底，李登輝才在最後階段表明支持民進黨總統候選人謝長廷，但他僅表示「我這一票而已」。就是因為他對民進黨有強烈不滿，並且為了對即將成立的馬英九政權保持影響力。

松田康博說，李登輝在馬英九政權成立後仍試圖保持平衡。馬英九在總統大選期間刊登報紙廣告宣稱「堅決主張台灣的前途必須由台灣人民自己決定」，並表示「燒成灰也是台灣人」，政策上提出「不統、不獨、不武」的口號。

松田康博指出，馬英九曾是李的部下，對李登輝保持禮貌態度，李也評價馬為「民主主義者」，只要馬採取以台灣為重的維持現狀路線，李就會克制對馬政權的批評，但馬在第二任期向中國大陸急速靠攏，就讓李對此表示強烈不滿。

松田康博表示，李登輝對蔡英文政權有期待也有不滿，但並未公開批評。另一方面，李登輝對國民黨則抱持更加絕望的看法，認為應該建立取代國民黨的政治勢力，這是李登輝自台聯成立以來一貫的想法。

松田康博說，李登輝期待的或許是讓受到中國強烈影響的政黨邊緣化，實現「兩個本土派政黨」的政權輪替，以穩住台灣本位的政黨政治。然而，自2011年健康狀況惡化後，李登輝已經失去了體力及影響力。

松田康博認為，「後李登輝時代」大概只維持了10年左右，現在進入了「後後李登輝時代」，但李登輝構想的「台灣本位的政黨政治體制」，可能在不久的將來實現，「藍綠惡鬥」也將終結，這取決於台灣人民未來的選擇。

松田康博強調，李登輝的思想和行動對李本人而言是一貫的，那些是為了守護「台灣主體性」的行動。他說，台灣不像紐西蘭是天然安全的島國，承受著來自中國大陸的巨大壓力，受到美國的庇護，處於脆弱的立場。

松田康博說，然而，李登輝的行動最終卻換來他在共產黨、國民黨、民進黨和第三勢力等台灣各方勢力遊走的污名，但他認為李登輝並不在乎，對李而言，守護台灣比個人聲譽更為重要。他認為，李是一位傑出的政治家，一直努力將自己置於台灣社會的中心，如同「愛惜羽毛」般地守護台灣。