根據《TVBS》公布的總統大選最新民調，民進黨賴清德支持度上升至33%、民眾黨柯文哲略降至32%、國民黨侯友宜小幅回升至25%。針對該民調，前立委郭正亮認為，這個民調看來賴清德輸了，因為到時會有集中效應，柯文哲就會選贏。所以賴清德會急。

針對《TVBS》總統大選最新民調，郭正亮今(29日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，侯友宜跟柯文哲差7％，事實上，侯友宜要拉到誤差範圍3％以內，因為大家希望下架民進黨。也就是這個民調，賴清德輸了，因為到時會有集中效應，柯文哲就會選贏。

郭正亮接著指出，如果是這個民調，所以賴清德會急，當然是合理的。因為《TVBS》另一個民調，柯文哲贏賴清德1個百分點，所以民進黨非常緊張。也就是說，最近有兩個民調，其中一個民調，柯文哲是贏的。

郭正亮表示，民進黨為什會把焦點放在柯文哲身上？因為他們發現輸的主要的是20歲到39歲，而且輸得非常大，柯文哲的30歲到39歲甚至有54％。而賴清德在20歲到29歲雖有上升，但落後蠻大的。