人生可以重來嗎？真實的人生不可能重來，但遊戲中的人生卻可以重新來過！BNI台中市中心區全系列分會今（29）日在台中臻悅美饌飯店，共同舉辦「真人版模擬人生活動」，吸引來自全台超過300位玩家參與！

主辦單位表示，現場超過45種人生選擇的體驗關卡，讓玩家們在就業、學習、投資、創業等階段可以重新選擇。而每一個人生階段的關主，本身都是各行業的企業經營者，或是相關產業的經營者。

對於這群已經在社會上歷練一段時間的玩家或創業者來說，重新選擇，意味著重新檢視曾經的決定與決策，重來一回，是否會有不同的結果？

遊戲歷時約兩小時，每隔5分鐘就等於過了5年，玩家必須快速做出選擇，就和真實的人生一樣精彩刺激。因此「重返20歲。真人版模擬人生活動」，就像進入另一個平行時空的虛擬社會，讓玩家帶著另一個身分，開始新的人生選擇。

現場有BNI大學學習區、工作賺錢區、儲蓄風險管理區、創業區、投資理財區、房產區、信貸/融資區，還有花錢的精力補充區和福利社等各個關卡，備好各種人生難題，等著玩家來挑戰！最終還會盤算出60歲的你，手上還剩下什麼?

BNI台中市中心區區域董事林淑湄，同時也是台灣傳產轉型發展協會理事長表示，BNI是一個國際性的商業網絡組織，「宗旨為改變全世界做生意的方式，但我們先從台灣開始。」

林淑湄強調，BNI全球會員人數已超過30萬名，而台灣區在國家董事謝聰評帶領下，近年來蓬勃發展，會員人數已經來到近1萬名，驗證了38年來系統運作成功及豐碩的商務成果。

加入BNI商會的成員都是秉持「合作取代競爭的精神」，因此，本次活動籌備3個月以上，集結超過100種產業鏈結，包含莉凱傢俱、豐道發公司、HowJobs亞家管理顧問、創客專案顧問、PUPrime、一騏發興業等，他們在活動中扮演關鍵角色，提供參與者在面臨抉擇時所需的最佳路徑建議。

林淑湄說，這個活動的主要意義，除了提供參與者豐富多彩的娛樂體驗外，最主要的是讓回到真實世界中的玩家們重新認識自己，找到最適合自己的人生策略，藉此改變對商業和投資的看法。

同時，在後疫情時代的經濟復甦，串聯全台灣產業合作，對中小企業傳產轉型發展來看，可謂是提供專業資源與支援，為迎接未來ESG永續發展與淨零解方時代，帶來新思維與新契機!