桌球選手江宏傑2016年與日本桌球選手福原愛結婚，不料婚姻只持續5年就結束，兩人離婚過程鬧得不愉快，引起兩岸三地網友關注，26日江宏傑突宣布要在日本召開記者會，27日江宏傑與兩位律師現身，在記者會上喊話福原愛，表示對方不遵守法院判決，對此福原愛表示「根本不是事實」，日本搞笑男星也發表意見，批評「江宏傑你是不是什麼事都沒做啊？」

43歲搞笑藝人井上裕介是搞笑團體「NON STYLE」的一員，他曾連續3年被選為「吉本事務所最醜諧星」，29日他在節目《早晨多一點》發表對江宏傑開記者會的想法，「說實在，真的有必要做到開記者會這個份上嗎？我覺得這應該是夫妻之間就能解決的事吧。如果真的鬧到要開記者會，那是不是先生到目前為止什麼都沒付出啊？我是自己這樣想啦！」不過井上裕介也說：「希望能妥善解決，好好讓這件事落幕吧。」

對於井上裕介的看點，大部分日本網友不認可，「我對井上先生說的話表示懷疑，如果對方違背了承諾，也沒有聯繫，只好使用媒體資源，這並不奇怪，如果不是江宏傑召開記者會，我都不知道有這樣的事情發生」、「有時候公開可能會更快取得進展」、「這樣的情況下，用盡手段尋找是很正常的」、「我認為江宏傑的做法是正確的」、「井上先生你錯了」、「我理解江先生的心情，但不知道是否真的有這個必要召開記者會」。