針對審計部決算報告指出，蔡政府近年政府編列多項特別預算，均以舉借債務支應，截至2022年底止，債務未償餘額已達5兆6997億餘元，財政部今日發布3項說明，解釋台灣債務管理情況良好。

一、我國債務管理受國際組織高度肯定

近年肺炎疫情肆虐各國，我國編列特別預算以財政政策振興產業發展，惟債務控管得宜，依2021年度及2022年度惠譽、穆迪及標準普爾等三大信用評等機構將我國信用評等調升或給予正向評價；瑞士洛桑管理學院2023年6月20日公布「2023年世界競爭力年報」，我國在64個受評比經濟體排名第6，較111年進步1名，整體排名連續第5年進步；其中「財政情勢」進步4名到第6名，主要反映政府持續減少舉債與增加還本，落實財政健全。顯示近年雖受疫情影響，我國債務管理仍受國際組織高度肯定。

二、近年中央政府總決算持續賸餘，有助蓄積財政能量

中央政府賡續推動開源節流，自2018年度起連續5年總決算歲入歲出賸餘超過千億元，各該年度原編列債務舉借數均未舉借，並全數執行債務還本，同時依公共債務法規定視情況增加還本，減少債務累積。2019年度、2021年度及2022年度增加還本，5年度總預算計已實質還本達5227億元。各該年度歲入歲出賸餘扣除債務還本後，累計至歲計賸餘，截至2022年底累計歲計賸餘審定決算數5908億元，得以運用做為特別預算融資財源。

蔡總統任內，為加速推動國家基礎建設，編列前瞻特別預算，並因應肺炎疫情及維護國家安全，編列各項特別預算，致歲入歲出差短擴大，惟受惠總預算連續賸餘，以及持續推動開源節流，債務控管得宜，由2016年5月上任時長期債務實際數5兆3988億元，至2023年6月30日止長期債務實際數5兆8338億元，任期迄今債務淨增加4350億元，倘扣除肺炎特別預算舉債6365億元，實際債務減少2015億元。相較馬總統任內長期債務淨增加1兆7344億元為低。

三、特別預算因應國家重大政事編列，均納入債務控管

特別預算編列均係因應緊急或重大情事，依據預算法及特別條例規定辦理，近年編列特別預算中，肺炎紓困振興特別預算主要係因應全球疫情發展，為及時協助受影響產業及民眾，辦理4次追加預算；特別預算均經法定預算程序，其舉債均全數納計長期債務，與總預算一致均須依公共債務法規定管控債務存量，未有透過編列特別預算規避公共債務法債務上限之情事。