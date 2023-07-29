景氣外冷內溫，零售業拚中元節商機，量販店中元節檔期周末強力開打，不僅推上百款大包裝全年度超強優惠，愛買、家樂福等各大量販實體通路迎戰解封後首個中元節，自7月29日起連續周末消費滿2000元享9折回饋等促銷活動；愛買預估，今年中元節業績較去年成長3成以上。

家樂福觀察，疫情告一段落後，民眾面對國際通膨脹、物價上漲壓力，今年中元節主打「家樂福2023中元普渡跨世代這拜我來！」主題，備齊全商品，促動各年齡層會鍾意的祭拜商品，鼓勵年輕世代積極參與中元普渡；替忙碌上班族增添福音。

為促動跨世代習俗傳承，讓各年齡消費層省荷包，家樂福推會員專屬連續5波中元普渡，「周周有9折超好買」活動，第一波自明(30日)開始，家樂福量販店單筆消費滿2000元、超市滿888元或線上購物滿2000元、家速配滿888元起，即可獲得9折現金折價券回饋。

愛買量販即日起至8月30日前，推出上百款大包裝全年度超強優惠，實體門市和線上購物萬件商品買一送一起優惠；迎戰解封後首個中元節，今、明周末兩天以及8月首兩周個周日(8月6日與13日，推出HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2000元享9折回饋，最高送300元，結合銀行加碼最高回饋500元，活動期間每會員享有2次回饋，愛買量販有信心，今年中元節業績力拼較去年成長3成以上。