衛福部29日辦理「112年強化社會安全網績優人員及團體表揚」典禮，邀請行政院長陳建仁蒞臨，並頒發10名績優團體獎、8名績優督導獎及40名績優人員獎，肯定社會安全網第一線工作同仁的辛勞與貢獻，也再次強調政府對於強化社會安全網的重視。

陳建仁向得獎者表達恭喜與感恩，並表示「只要有任何一個節點受到撼動的時候，整個社會網絡就會受到撼動，所以社會安全網不容許讓任何一個人被漏接，也就是我們常常講的，『Leave No One Behind』」對於最弱勢的、最需要照顧的每一個人，都是我們所珍惜的、我們所需要愛護的，如果用這樣的精神來做好我們的社會安全網，我們就能夠讓每一個人都得到保護，讓每一個人都得到大家的疼愛跟珍惜。

陳建仁也期勉政府團隊，要及時瞭解及回應地方的需要，也拜託第一線的夥伴，要主動瞭解民眾的需求，及時提供協助；他強調，政府跟民間的連結相當重要，中央修訂護兒4法、調高社工薪資、增加補助各級政府經費、增加近一萬名社工及心理衛生專業人力，來建構公私協力。當整個公私部門、村里社區組織，甚至是每位社區民眾都能為他人付出一份關心，就有機會接住一個寶貴的生命。

陳建仁表示，行政院將持續貫徹總統的承諾，從法規、制度，還有預算跟政策這4個方面來落實社會安全網，持續建構以家庭為中心，以社區為基礎的照顧支持體系，從點、線、面不斷擴張與精進深化各級政府與民間團體的合作，跨域攜手，編織一張溫暖堅韌的社會安全網，讓台灣更幸福安全。

社會安全網的重要推手行政院政務委員林萬億也到場頒發績優人員獎項，他在致詞時特別強調，社會安全網是蔡總統重要的政策，近年來除了積極布建社區服務資源，也強化各體系的執行機制，靠著公私部門的合作，透過不同體系間的對話，逐步把社會安全網每一個環節都補起來。執行迄今，兒虐致死率、精神疾病重大司法及重大家暴案件數皆顯著下降；林政務委員表示，社會安全網在大家的努力已有成效，再次感謝所有第一線助人工作者及各類專業人員，並期勉未來各網絡持續堅守崗位、攜手合作，接住每一位需要幫助的人。

部長薛瑞元致詞時表示，統計2022年強化社會安全網計畫服務成果，計已布建完成集中篩派案中心22處，受理案件達30.7萬件，且高達99.8％案件於時限內完成派案；社會福利服務中心156處，結合超過400個民間團體，提供5萬戶脆弱家庭服務；兒少保護區域醫療整合中心11處，協助嚴重且複雜之兒童虐待案件驗傷診療服務1,732人，身心治療1,258人次；社區心理衛生中心28處，服務合併多重議題社區精神病人23.5萬人次；布建精神障礙者協作模式據點28處，協助1,209名精神障礙者發展夥伴關係等。