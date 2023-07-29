專業諮商師規劃團體輔導課程，並出動療癒犬與青少年互動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

專業諮商師規劃團體輔導課程，並出動療癒犬與青少年互動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

可愛的療癒犬萌翻在場的所有人。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

可愛的療癒犬萌翻在場的所有人。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市少年警察隊、少年輔導委員會在暑假期間辦理「青春進行式」系列活動，第3場次特別結合「相癒心理諮商所」舉辦「療癒犬輔導活動」，由專業諮商師規劃團體輔導課程，並出動療癒犬與青少年互動，除了緩解青少年成長過程中面臨的壓力外，更進一步引導其尊重差異、接納多元，並拒絕藥物濫用。

諮商師帶著療癒犬一登場立刻就抓住青少年的目光，連平常嚴肅的波麗士大人都被萌翻，直呼「牠們是吃可愛長大的吧！」在諮商師及療癒犬彼此默契搭配下，引導青少年做中玩、玩中學，並梳理自己的心理歷程，諮商師更進一步鼓勵青少年接納、面對自己的生命課題，另外也要尊重與自己不同的人事物。

參與活動的李同學分享心得時表示，「雖然狗狗不會講人話，我也不會講狗語，但跟著老師引導和狗狗互動，就覺得牠們好像真的聽得懂我在說什麼！」。

少年隊長吳坤安表示，青少年成長過程中，常面臨容貌焦慮、升學及生涯規劃壓力、人際交往等多元課題，呼籲家長在關鍵發展時期，能花時間陪伴青少年，並理解他們的想法；此外警察局也將陸續辦理多場體驗性活動，鼓勵青少年挑戰自我，並找到面對未來的勇氣。