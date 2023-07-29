桃園市楊梅消防分隊員黃郁閔和團隊「台灣先鋒者」自費參加世界警消運動會，豈料卻遭警政署官員阻擋展示國旗。桃園市長張善政對此表示，若是在奧會模式的場合，礙於規定只能接受，但若非限制場合，肯定且支持同仁熱愛中華民國國旗。

身兼桃園市消防局戰術體能教官的桃園市消防員黃郁閔今在臉書控訴，因消防署作業延宕，所屬團隊「台灣先鋒者」自費自假前往加拿大溫尼伯參加2023世界警消運動會，包括自己上網報名、買機票、訂飯店、租車等，團服也是自己設計，印有中華民國國旗與Taiwan字樣。然而開幕式開始前，團隊拿著國旗和多國代表合照，豈料警政署官員要求收起國旗，甚至質疑：「你哪個單位的？」同時拍掉他手上正在錄影的手機，宣稱奧會模式、會被禁賽等，放話威脅不要將事情傳回國內。影片曝光引發網友怒轟官員傲慢。

桃園市消防局表示，這比賽有許多項目，桃園今年8人出賽，1人全公費、7人自費，目前因為時差關係，消防局承辦還聯絡不上該名選手，會持續聯繫並了解真實情況，強調不會究責，市長張善政和消防局長龔永信也相當關心，希望選手能專注於比賽，安全進行賽事。

張善政晚間也表示，若是在規定尊重奧會模式的場合，我們礙於協議，也只能接受。但是不在相關模式限制的場合，如果我們的同仁、市民熱愛我們中華民國的國旗，我們肯定且支持。