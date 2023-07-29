大陸女星楊超越2018年在《創造101》組成「火箭少女」，解散後轉往戲劇發展，於《且聽鳳鳴》、《重紫》等古裝偶像劇擔綱女一號，甜美可愛的外表與直率不做作的性格，頗有觀眾緣；最近網路流傳尚未走紅的楊超越，過去在餐廳吃飯被路人捕獲的照片，下衣失蹤打扮的她，無P圖狀態相當驚人，隨即引起關注。

最近博主「娛樂顏究社」轉貼一名路人2017年底所攝的野生楊超越照片，當時她尚未因參加《創造101》走紅，路人並不認識她，未料多年後翻相簿，才驚覺偶遇本人，照片中，楊超越一邊吃飯、一邊滑手機，一頭烏黑亮麗的秀髮自然散落下來，同時身穿寬大的長版白色T恤，營造下衣失蹤的視覺效果，露出一雙白皙大腿，私下未修圖的狀態與現今螢光幕前相差無幾，令人驚豔。

楊超越未成名前的模樣超美。(圖/小紅書)

畫面曝光後，網友們大讚：「確實好看，在路上看到會多看幾眼的程度」、「感覺有點像年輕版的張柏芝」、「下輩子我也要長成這樣」、「真是老天爺賞飯吃，天生骨相和頭型都很漂亮」、「頭小臉小，頭肩比也絕，我真的羨慕」、「純天然長這樣，是上輩子拯救了世界」、「這時期已經漂亮到被拍了。」

楊超越出生於江蘇，12歲時爸媽離婚後，跟著爸爸一同生活，吃了不少苦，甚至連國中都沒畢業，做過餐廳服務生、縫紉場女工等工作補貼家計，直到2016年被「2000塊人民幣包吃包住」的廣告吸引，參加全國高校偶像選拔賽，儘管未進入決賽，卻以人氣第一作為替補選手，組成「球球寶貝」，並積極配合經紀公司參與各大節目，直到2018年參加選秀節目《創造101》成功打開知名度。