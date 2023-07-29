台積電創辦人張忠謀28日參加全球研發中心落成典禮，92歲高齡的半導體教父看來神采奕奕，身體依舊硬朗。其實張忠謀退休後，持續保持腦力運動，重拾高中就熱愛的興趣橋牌，而他的牌技公認有職業級水準，還經常遠赴美國、北京參加比賽，除了與同好切磋牌技，也拿到不錯的成績。

國內外企業界很多大老愛打橋牌，張忠謀是出了名的高手，他的牌友台聚前財務長黃光輝透露，張忠謀打牌時相當沉穩，每出手都經過深思熟慮，也很懂得對手心理，不僅跟世界僑王Bobby Wolf「打上一對」，還曾經跟股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲線上對戰過。

鏡新聞報導，張忠謀與曾經贏得世界橋牌冠軍的隊友王文霏合作無間，接連拿下勝利，第一回合結束，張忠謀習慣與隊友賽後檢討，怎麼贏、為何輸，每一局都要弄得一清二楚。

張忠謀表示，他從高中開始打橋牌，已經打了70幾年，別人的興趣是下棋、打高爾夫，而他就是對橋牌有純粹的熱愛。

70多年經驗的張忠謀，牌技越來越厲害，已經有職業選手的實力。2005年曾獲得全世界最高水準橋牌比賽的北美大賽長青組冠軍，今年6月9日他還代表台灣，遠赴香港參加第53屆亞太橋牌錦標賽，在長青組中奪下第二名的耀眼成績。

張忠謀在2018年6月退休後，除了打橋牌之外，也努力完成自傳下冊，外界引頸期盼的新作，可望在今年底完稿並出版。