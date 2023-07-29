台北市大安分局日前接獲情資表示，轄內光復南路一處公寓內疑似暗藏職業賭場，警方立即成立專案小組展開調查，經警方連日追查及派員暗中蒐證後，於26日22時許，一舉搗破查獲負責人、荷官及掮客等5人依賭博罪嫌偵辦，另9名賭客則依社會秩序維護法裁處。

警方表示，警方經多日蒐證，安和路派出所與支援警力持搜索票當場在公寓內查獲鄭姓負責人、荷官、掮客及賭客等共計14名從非法賭博行為，並於現場查扣撲克牌72副，抽頭金4550元、荷官籌碼900元、賭客籌碼18萬9800元，預備籌碼2箱，監視器鏡頭3顆，賭具1批，手機2台，場主賭資現金4321元，全案訊後將負責人、荷官及掮客等5人依賭博罪嫌報請臺北地檢偵辦，另9名賭客則依社會秩序維護法裁處。

大安分局呼籲，為端正社會風氣，淨化轄區治安，貫徹「警政再出發」工作，主動關懷社區、深耕警民互信，避免商辦大樓及社區住宅成犯罪溫床，警方將持續針對疑似犯罪場所加強清查，貫徹取締賭博不法之決心，維護社會善良風氣。