因雨延後1天開打的2023年U12世界盃少棒賽，中華隊預賽首戰改碰強敵日本隊，兩隊前6局打完戰成平手，延長賽突破僵局制7局上日本隊攻下超前分，但中華隊在下半局靠著王聖穰的再見安打，以3比2氣走對手。

中華隊原定昨天預賽首戰要碰上澳洲隊，但受到颱風杜蘇芮影響U12首日賽程都因雨延賽，預賽首戰改成今天碰上日本隊，推出邱亞恩先發。

2局上日本隊率先展開攻勢，和田健吾、三井蓮接連敲安攻佔一、三壘，2出局後中華隊卻發生傳球失誤，讓日本隊先馳得點。不過中華隊在下半局立刻反攻，靠著連續3支安打追平。

正規6局打完兩隊無法分出勝負，比賽進入延長賽突破僵局制，7局上日本隊藪內雅也內野滾地球讓三壘跑者回壘得分，但中華隊在下半局先靠著對方守備失誤跑回追平分，隨後王聖穰擊出再見安打，中華隊以1分差氣走日本。

先發投手邱亞恩主投3局投出5次三振、1次四壞保送，被敲3支安打、失1分；接手的葉壘則後援4局飆6K，雖然投出2次保送、被敲1支安打，在7局上失1分，但靠著隊友火力支援奪下勝投。