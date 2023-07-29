68歲影帝周潤發近年過著半退休生活，他熱衷慢跑和登山，常常被民眾拍到在路上或山上運動。周潤發日前出席活動，透露前一天跑步摔倒，雙手手掌清楚可見多處傷疤，連肋骨也出現骨裂，結果被醫師叮囑要暫停運動2個月；不過，周潤發仍敬業出席原定行程，讓不少網友既佩服又擔心他的傷勢。

周潤發昨（28）日現身香港大學演講，暢談他的電影人生，沒想到他一開始就露出手上的傷疤，解釋自己前一天跑步的時候摔倒，雙手手掌被石頭割傷流血，左邊第四條肋骨出現骨裂，現在大笑或用力呼吸都會痛；對此，醫師還叮嚀周潤發要暫停跑步運動2個月，足見傷得不輕。

周潤發28日出席活動，透漏自己前一天跑步摔倒，雙手手掌受傷和肋骨骨裂。（圖／摘自東網）

而周潤發在活動上依舊敬業地完成約1個小時的經驗分享，講述從為了賺錢踏入演藝圈，到現在演戲都是由心出發，想塑造能讓大家留下深刻印象的角色，更表示「人生如戲，也像跑步，跌倒再重新跑」，鼓勵每個人碰到挫折也不退縮，慢慢累積經驗，久而久之就能獲得肯定。

許多網友見到周潤發帶傷出席活動，都對他敬業表現讚嘆不已，「發哥辛苦了，早日康復」、「不能運動2個月一定很煎熬，發哥加油」、「謝謝我能活在有周潤發的世代」、「手看起來好嚴重耶，發哥要好好休息」。