檢調偵辦im.B詐騙案件，有媒體報導1名調查官也有投資被騙，但卻能先拿回利息，對此調查局29日澄清，該名同仁確有投資該集團，先後匯出1200萬餘元，獲得100萬利息，但利息是該集團未東窗事發，仍在營運時，與其他投資人一般陸續收取，並非於事發前一次出金，另該員並未偵辦本案，投資是否有違法北檢另案偵辦中。

調查局指出，im.B 借貸媒合平台吸金、違反銀行法案，原本由桃園市調查處立案調查，2022年10月以涉嫌詐欺、違反銀行法函送檢桃檢，2023年4月北機站再次接獲檢舉後，由北檢再度偵辦中。

有關本件立案偵辦一節，均由受理機關依據情資及證據，報請有管轄權之檢察署檢察官指揮偵辦，絕無受到任何不當干預之情事。

調查局另表示，經督察處了解後，查出確有 1 位同仁，自2021年1月間起參與投資，投資金額為1200 餘萬元，截至今年4月底收取利息共約 100 萬元，利息是於投資期間陸續收取，並非於事發前一次出金，其本金均未領回。

目前尚查無該同仁有利用調查官身分，優先領取本息，且該員也不負責案件偵辦業務，並無先收利息，換取不立案調查權限，至於該調查官參與投資是否有違法情事，已由北機站另案報請北檢調查中，未來如有具體事證認其犯罪，本局自當依法嚴究，絕不寛貸。

此外，本案相關涉嫌人等於偵辦期間，雖經法院交保候傳，絕非安然脫身或縱虎歸山，專案小組仍將密切監控，犯嫌有無違反交保事項，或繼續從事詐騙犯罪等情事，一旦發現確有新的犯罪事證，不排除建請法院聲請再執行羈押，並對於新發生的犯罪事證依法偵辦。