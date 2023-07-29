重粒子放射是癌症治療的方式之一，全球具有製造重粒子加速器能力的企業屈指可數，目前中國大陸有1家，位於甘肅的蘭州科近泰基新技術公司。圖為該公司研發的重粒子加速器。（藍孝威攝）

重粒子放射是癌症治療的方式之一，全球具有製造重粒子加速器能力的企業屈指可數，目前中國大陸有1家，位於甘肅的蘭州科近泰基新技術公司。圖為公司副總經理楊文杰。（藍孝威攝）

重粒子放射是癌症治療的方式之一，全球具有製造重粒子加速器能力的企業屈指可數，目前中國大陸有1家，位於甘肅的蘭州科近泰基新技術公司。圖為該公司儀器在大陸各省市銷售狀況。（藍孝威攝）

重粒子加速器能力的企業屈指可數，目前中國大陸有1家，位於甘肅的蘭州科近泰基新技術公司。圖為重粒子治療儀器在世界各國的分佈狀況。（藍孝威攝）

重粒子放射是癌症治療的方式之一，全球具有製造重粒子加速器能力的企業屈指可數，目前中國大陸有1家，位於甘肅的蘭州科近泰基新技術公司。武威重粒子治療中心曾收治來自台灣病的患。（藍孝威攝）

重粒子放射是癌症治療的方式之一，全球具有製造重粒子加速器能力的企業屈指可數，目前中國大陸有1家，位於甘肅蘭州。研發團隊中有2名台灣人，儀器生產成本約為國外的一半，零配件國產化率達95％，且治療費用也相對較低，已有台灣病患跨海至甘肅武威求診。

治療癌症有多種方式，例如以外科手術切除、注射化學藥劑、照放射線、吃標靶藥物和免疫療法等，而重粒子屬於新一代的放射治療，可精準照射癌細胞，「側向散射」較少，對周邊正常組織產生副作用的傷害小、相較於傳統放療療程較短、病患不需要住院可如常活動，成為癌症治療的新選擇。但由於購置和維修儀器的成本十分昂貴，導致醫療費用居高不下。

以台灣為例，今年5月中旬，台北榮總啟用台灣第一座重粒子癌症治療中心，初步收治肝癌、肺癌、胰臟癌、攝護腺癌、脊索瘤、頭頸癌等癌症患者，醫療費用在新台幣90至150萬之間。由於尚未納入健保，除非有商業保險理賠，否則對一般民眾來說，還是不小的負擔。

由於中國大陸醫院的重粒子治療費用相對便宜，已經有台灣患者跨海赴甘肅求診。以甘肅武威重粒子治療中心為例，截至今年4月，已有705名病患完成治療，其中就有來自台灣的患者。據了解，治療同樣一種癌症，在武威使用大陸國產儀器花費20萬元人民幣（約新台幣86萬），上海使用德國西門子儀器需要36萬人民幣（約新台幣154.8萬）。

全球有能力製造重粒子加速器的企業不多，如德國西門子、日本東芝和日立等，蘭州科近泰基新技術公司，則是大陸唯一生產重粒子加速器的醫療器材企業，被武威、蘭州、福建、武漢、浙江、南京、吉林等地醫院採用，除武威外，大部分還在建設中。

「公司生產的重粒子加速器，零配件國產化率達95％以上，擁有獨立的智慧財產權」，蘭州科近泰基副總經理楊文杰細數，從研發、生產、安裝、檢測、調試以及後期的營運維護，形成完整的產業鏈。控制系統使用大陸自製晶片，不會遇到中美科技戰被西方國家「卡脖子」的難題。

「從成本角度來看，我們有巨大的優勢」，楊文杰分析，德國西門子的設備2015年引進中國時，價格約15億人民幣左右，每年的運行維修費超過1億，「我們的設備製造成本約6、7億，不到國外的一半，而且30年的使用壽命裡，會提供專業的售後團隊負責軟硬體的升級和維修，不用花大錢請外國技師。」

在儀器研發過程中，也有台灣人參與。楊文杰表示，目前在甘肅武威，有2位台灣專家，一位護理師、一位醫生，其中一位來自台灣的長庚醫院。

武威市官員表示，未來希望結合醫療與旅遊，家屬陪同病患到醫院定期治療之餘，也可在當地觀光旅遊、放鬆心情。今年10月蘭張高鐵即將竣工，待正式通車後和蘭州形成1小時生活圈，更方便病患和家屬出行。