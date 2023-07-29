義大利南部周四（27日）出現吸引居民搶拍的奇觀。車來車往的高速公路上居然有一頭大象，踩著沉重的步伐朝一家超市前進。據悉這頭大象從附近的馬戲團脫逃，已由飼主領回。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》報導，此事發生在義大利南端的卡拉布里亞大區（Calabria）。根據路過汽車內的民眾攝得畫面，這頭大象出現在高速公路上的大象走在一處引道上，徐徐朝著附近一家Eurospin超市的方向走去。攝影者邊拍邊笑道：「他要去散步是吧。Eurospin有大象光臨了！」影片在社群平台發布後，吸引大批網友觀看，獲得「太神了」、「好好笑」等評語。

Intanto in Calabria un Elefante gira indisturbato per le vie del paese dirigendosi verso L’Eurospin pic.twitter.com/HEoUB3v9nQ — Soqquadro (@gicarestik2) July 27, 2023

當地媒體報導，大象已由附近馬戲團主領回。BBC向警方求證此事，警方卻避談此事、無法證實。《義大利24新聞》（Italy24）引述地方紙媒報導，馬戲團近日巡迴至卡拉布里亞大區科森札省（Cosenza）阿曼泰雅市（Amantea）市，大象脫逃後先去了一處海灘，後來沿著18號國道漫步。

前不久德國柏林才發生母獅在大街追趕野豬的場面，警方出動220人荷槍實彈追捕，一度呼籲民眾不要外出。後來警方研判已無嚴重威脅，便取消搜捕行動。